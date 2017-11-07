كشفت مصادر تفاصيل عن حياة النقيب طيار نايف وصل الله الربيعي، الذي قضى نحبه في حادث سقوط طائرة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن مساء أمس الأول.
وُلد النقيب الربيعي في محافظة الطائف وتعلم فيها، والتحق بالكلية الحربية وتخرج برتبة ملازم أول طيار، والتحق بدورة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية وعاد منها قبل نحو شهر.
شارك في الحرب على الحوثيين بمنطقة جازان عام 1430هـ، ثم عاد للعمل بخميس مشيط، قبل أن يشارك مجدداً في الحرب الحالية على الحوثيين بجبهة جازان، وباشر مهامه في خميس مشيط بعد العودة من أمريكا، ليتم اختياره لقيادة المروحية المنكوبة.
والطيار الفقيد متزوج ولديه بنتان وولد، ويعيش في محافظة خميس مشيط، ومن المقرر أن يُصلى على جثمانه عصر اليوم الثلاثاء بالرياض. وفق”أخبار”.
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