نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة المقطع الصوتي المتداول حول ضرورة وإلزامية تحديث مستفيدي الضمان الاجتماعي لبياناتهم تفادياً لإيقاف معاشاتهم.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن ما ورد في المقطع غير صحيح، لافتاً إلى أن الوزارة لم تلزم المستفيدين بذلك أو تصدر شيئاً بهذا الخصوص.
وكان المقطع المتداول قد ذكر أنه يتوجب على المستفيدين من الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم قبل يوم 21 من شهر صفر الجاري وإلا سيتم حرمانهم من استحقاق الضمان، وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلاً. وفق”أخبار24″.
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