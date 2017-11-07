أظهر مقطع فيديو متداول شاباً يدهس الخبز بسيارته لتفتيته، الأمر الذي أثار استياء متداولي المقطع وطالبوا الجهات المختصة بالتوصل للشاب ومحاسبته.
وبدا في المقطع الشاب وهو يتحرك بسيارته للأمام وللخلف على كمية من الخبز اليابس لتفتيته، وسط ضحكات مرافقه الذي كان يصوره.
واعتبر معلقون أن ما قام به الشاب يعد هدراً للنعمة وأنه يجب محاسبته على فعلته، فيما قلل آخرون من الأمر، وقالوا إنه ربما يفتت الخبز ليطعمه للطيور أو لمواشٍ يمتلكها. وفق”أخبار24″.
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