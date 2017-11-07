قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه ثقة كبيرة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أنهما “يعرفان جيداً ما يفعلانه”.
وأضاف في تغريدتين على حسابه في “تويتر” أن بعض أولئك الذين تم إيقافهم كانوا يحلبون بلدهم لسنوات.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين أصدر مساء السبت الماضي أمراً بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، فيما ذكرت مصادر أنه تم توقيف 11 أميراً ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال بسبب اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام. وفق”أخبار24″.
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