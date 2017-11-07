نفى المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالرياض صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إطلاق صافرات الإنذار بمدينة الرياض.
وكان البعض في مواقع التواصل قد تداولوا أنباءً عن إطلاق صافرات الإنذار بمدينة الرياض، وهو ما تم نفيه، واتضح أن المقاطع التي تم تداولها لإطلاق صافرات الإنذار في الكويت وليست في الرياض، إذ تم تشغيلها هناك اليوم الثلاثاء للتأكد من صلاحيتها بشكل تجريبي لتوعية المواطنين والمقيمين في الدولة بمدلول نغماتها. وفق”أخبار24″.
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