نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في المدينة المنورة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المدعو شفاقت علي لياقت “باكستاني الجنسية” قام بتهريب كمية من الهيروين المخدر إلى المملكة.
وأضافت أن سلطات الأمن ألقت القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن اعترافه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة الشرعية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وفق”أخبار24″.
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