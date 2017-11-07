روى الفنان فايز المالكي عدة مواقف جمعته مع نائب أمير منطقة عسير الراحل الأمير منصور بن مقرن، تكشف لأول مرة عن أعماله الخيرية ومواقفه الإنسانية.
وقال المالكي في مقطع مصور له، إن كل شيء يذهب إلا الذكر الطيب، مشيرا إلى أن الأمير الراحل كان له تبرعات مليونية لصالح سجناء عسير والفقراء والمحتاجين.
وأشار إلى أنه حين كان في لجنة التراحم خلال رمضان الماضي، أكد له الأمير وجود نحو 260 سجينا لا بد من أن يتناولوا الإفطار مع أهاليهم، وهو ما يتطلب جمع تبرعات كبيرة لسداد ديونهم تبلغ قرابة 13 مليون ريال، لافتا إلى أنه بالفعل جُمع وقتها نحو 16 مليون ريال، وتبرع الأمير وقتها بأكثر من ثلاثة ملايين عنه وعن والده وأبنائه.
وأشار إلى أنه أثناء وجوده على المسرح صاحت سيدة فقيرة بأن عليها دينا نحو 165 ألف ريال، فسدد عنها الأمير من حسابه الخاص ديونها.
وقص المالكي موقفا آخر، عندما أتت إحدى الأمهات وأبلغته بأن ابنها سجين بسبب دَين 260 ألفًا، فأبلغها الأمير منصور بأن ابنها سيفطر معها في اليوم التالي من شهر رمضان الماضي، وبعد أن غادرت قال الأمير لمرافقيه لا بد أن يلحق بها ابنها ليتسحر معها الليلة. وفق”أخبار24″.
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