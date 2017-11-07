يستضيف ملعب “الجوهرة” بجدة يوم السبت 11 نوفمبر الجاري، بمناسبة اليوم الرياضي التثقيفي النسائي عن سرطان الثدي أول بطولة نسائية لكرة السلة في المملكة.
وتجري البطولة تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة، وبحضور وكيل هيئة الرياضة للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الرياضة النسائية الأميرة ريم بنت بندر.
وستقام البطولة بمشاركة 6 أندية رياضية نسائية، ويقتصر حضورها على النساء فقط، فيما حددت أسعار تذاكر الحضور بـ100 ريال للتذكرة الواحدة. وفق”أخبار 24″.
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