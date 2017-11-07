بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري ، تواصل وكالة الخدمات متمثلة بإدارة الأسواق أعمالها الرقابية داخل سوق الماشية، وكذلك آلية تنظيم الباعة في أيام الذروة وتطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية على الباعة وعلى الأحواش.
هذا وتقوم إدارة الأسواق بحملات مكثفة لتنظيم السيارات داخل نطاق السوق أيام السبت والاثنين وذلك بالتعاون مع الشركة المشغلة للسوق والتي تم فيها تكثيف عدد المراقبين لتنظيم الحراج الاسبوعي ، وكذلك متابعة الأحواش الحديثة التي تتواجد خارج السوق الذي حددها نظام البلديات الصادر عام 1397، وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي ملاحظات ليستوجب تواجد فرق أمنية لتنظيم الحركة المرورية خارج السوق.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج