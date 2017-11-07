توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على عددٍ من المناطق.
وذكر التقرير أن نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار يشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الساحلية الجنوبية لمكة المكرمة .
فيما توقعت الهيئة في تقريرها، أن تكون السماء غائمة وغائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الواقعة بين القريات وطريف، بالإضافة لتكوّن الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية. وفق”أخبار24″.
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