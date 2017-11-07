ذكرت مصادر أن الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، أصدر قراراً بإقالة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية والمشرف العام على مكتبه ماجد باشا، الذي كان يشغل في السابق منصب المدير العام لمكتب إدارة التحول بوزارة الصحة، في عهد الوزير الأسبق عادل فقيه.
وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة “المواطن”، أن القرار قد صدر أمس الإثنين، ونص على أن يتم تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره، لافتة إلى أن الوزير لم يشر على وجه التحديد إلى أسباب الإقالة.
وكان عادل فقيه قد عين باشا مديراً عاماً لمكتب إدارة التحول، ليتولى عدة ملفات من بينها برنامج مكافحة فيروس “كورونا”، قبل أن يتقدم باستقالته لوزير الصحة الأسبق محمد آل هيزاع، ويتجه للعمل في وزارة الحج والعمرة.
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