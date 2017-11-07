إلا أن كثيرين يجهلون أن هناك بعض الأطعمة التي لها دور كبير في محاربة نزلات البرد، سواء في علاجه أو الوقاية منه، وفق ما ذكر موقع “بولد سكاي” المختص بالشؤون الصحية، والذي ذكر 10 أطعمة ومشروبات هي بمثابة مقويات لمناعة الجسم.
1- حساء الدجاج: يعد واحداً من أقدم العلاجات التي توصف في حالة الإصابة بنزلات البرد، حيث يحتوي على عناصر غذائية تسهم في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ويفضل إضافة بعض من عصير الليمون عليه للاستفادة من وجود فيتامين “C” المقاوم للانفلونزا.
2- شاي الزنجبيل: يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والقادرة على تقوية جهاز المناعة بالجسم ومحاربة نزلات البرد.
3- الكركم: يعتبر من التوابل المفيدة جداً في كل الأحوال، ويحتوي على مركب مضاد للالتهاب ويساعد في تنشيط الخلايا المسؤولة عن تقوية مناعة الجسم يسمى “كركيومين”.
4- البرتقال: من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين “C” الذي له دور كبير في علاج نزلات البرد والوقاية منها.
5- الماء: شرب الماء بكثرة يساعد في التخلص من الإفرازات المخاطية الضارة التي تصاحب نزلات البرد.
6- الزبادي: يساعد في محاربة نزلات البرد بفاعلية كبيرة، ويساعد كذلك في الوقاية من الإصابة بالمرض.
7- التوت البري: فاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تعالج وتقي من البرد والسعال، وتقلل نسبة الإصابة بالبرد بحوالي 33 %.
8- الطماطم: غنية بفيتامين “C”، فالثمرة متوسطة الحجم منها كافية لإعطاء جهاز المناعة دفعة قوية.
9- الشوكولاتة الداكنة: غنية بمركز “ثيوبرومين” المضاد للأكسدة الذي يساعد في القضاء على السعال، وله قدرة على كبح السعال عند الأشخاص المصابين بالالتهاب الشعبي.
10- الفلفل الأحمر: من الخضراوات الغنية بفيتامين “C”، وأثبتت الدراسات أن استهلاك 200 غرام من الفلفة الحمراء يقلل نسبة الإصابة بنزلات البرد بحوالي 50 %.
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