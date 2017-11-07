تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود فأر ميت داخل فرن بأحد المخابز، في الوقت الذي كان الخباز يواصل عمله المعتاد، دون الاهتمام بوجوده أو محاولة إخراجه.
ويظهر المقطع زبوناً يتحدث إلى الخباز، مستنكراً عليه وجود الفأر داخل الفرن، مع استمراره في العمل، مطالباً إياه بإخراجه، وبالفعل أخرج الخباز الفأر الميت بالأداة نفسها التي يستخدمها لإدخال الخبز وسحبه من الفرن. وفق”أخبار24″.
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