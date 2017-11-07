نشر الفنان عبدالله السدحان، مشهداً محذوفاً من إحدى حلقات “طاش ما طاش” القديمة، وتحديداً حلقة “طلع الجني” في الجزء الـ18؛ حيث يناقش المشهد الفساد المالي ونهب أموال الدولة دون وجه حق.
وعلّق السدحان على المشهد الذي عرض ضمن الحلقة وحذف حينما أعيد في سلسلة “أحلى طاش”، مبيناً أن حذف المشهد لم يكن بسبب رقابي، بل لغاية في نفس أحدهم، فاتحاً المجال للجميع لتفسير سبب الحذف.
ويظهر في المشهد موظف بسيط يتعرض للتحقيق والتعنيف بسبب أخذه آلة طابعة، في الوقت الذي يُصدق فيه قاض نهب مئات الملايين حينما ادعى أن “جنيا” تلبسه.
وأتت تغريدة السدحان بعد حملة الإيقافات التي طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال كباراً في الدولة؛ بسبب رشاوى وفساد مالي واستغلال نفوذ، إثر إعلان الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق معهم في قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
عرضت هذه الحلقه في رمضان قديما. وفق”أخبار24″.
وعند الأعاده في احلى طاش تم حذف هذا المشهد الذي هو نهاية وقفلة الحلقه ليس رقابيا بل غاية في نفس احدهم فسروها؟ pic.twitter.com/4vT762L7e6
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
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