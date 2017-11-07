كشف مقطع فيديو جديد عن لحظة إقلاع الطائرة العمودية التي كانت تقل الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير وعدداً من مسوؤلي المنطقة قبيل تحطمها.
وأظهر المقطع الطائرة وهي محلقة في السماء تغادر محافظة البرك في منطقة عسير بعد أن قام الأمير منصور بتفقد بعض المشاريع هناك.
يشار إلى أن الأمير منصور بن مقرن كان قد وافته المنية مع عدد من مسؤولي عسير؛ إثر تحطم الطائرة في منطقة جبلية بعد مغادرته محافظة البرك. وفق”أخبار24″.
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