صدمت وفاة نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن في تحطم مروحية تقله مع جمع من المسؤولين روادَ مواقع التواصل الاجتماعي، ليعيدوا نشر صور توثق جوانب من حياته العملية والأسرية.
إحدى الصور كانت له في بداية شهر أكتوبر الماضي، خلال قدومه من عسير للسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عقب عودته من زيارة روسيا.
فيما تم تداول صورة أخرى له تم التقاطها قبل حوالي 14 سنة، تجمع كلاً من والده الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل – ببدل الطيران- والأمير منصور بن مقرن يتوسطهما في لقطة باسمة.
ومن حياته الشخصية تداول المغردون صوراً له تجمعه مع عدد من الأمراء بالزي الكاجول، وأخرى له هو وأبنائه في أحد متنزهات عسير. وفق”أخبار24″.
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