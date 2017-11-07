أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إيقاف مرور محافظة جدة مالك المركبة التي كان يقودها طفل يبلغ من العمر 8 سنوات.
ويأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو اليوم يظهر مواطنا يجلس بجانب ابنه وهو يقود السيارة في طريق عام، غير مبالٍ لعواقب فعله.
وأكدت إدارة المرور في بيانٍ لها اليوم (الاثنين) تفاعلاً مع المقطع، أنه جرى إيقاف مالك المركبة وحجز السيارة لمدة شهر.
مرور جدة يوقف مالك المركبة التي كان يقودها الطفل ٨ سنوات ويحجز المركبة لمدة شهر#المرور_السعودي pic.twitter.com/va5B0hc7rx
— #المرور_السعودي (@eMoroor) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج