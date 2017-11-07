بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)
’’ إنا لله وإنا اليه راجعون ’’
إنتقل إلى رحمة الله تعالى / ابراهيم بن رشيد بن ابراهيم الشميمري
والصلاة عليه يوم الثلاثاء 1439/02/18 بعد صلاة العصر وسيكون الدفن بمقبرة الثليمة
رحم الله الفقيد رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
اللهم اغفر له وأرحمه وأعف عنه.
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