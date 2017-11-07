تلقى مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار، خطاب شكر من مدير عام التعليم والتدريب بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية العميد جاسر بن خلف العرفج، تضمن شكره على التقرير المصور الذي يرصد منجزات إدارة التربية الخاصة في العام الماضي 1437-1438هـ.
وقال العرفج في خطابه: «وجدنا ما يثلج الصدر في كل ما تقدمونه لهذه الفئة الغالية علينا جميعاً، فبودي أن أتقدم لكم بالشكر والتقدير على ما قدمتموه من تميز غير مستغرب وأفكار إيجابية خلاقة، متمنياً لكم التوفيق ومزيداً من التألق والنجاح».
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