نفذت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بوحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) لقاءً تعريفياً بالوحدة استهدف منسقات حصانة بمدارس البنات على مستوى الإدارة برعاية كريمة من سعادة المساعد للشؤون التعليمية بنات أ.سماح الذيبان ، وذلك يوم الأحد الموافق 16/ 2/ 1439 هـ بمقر المدرسة المتوسطة الأولى بتعليم الخرج .
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها مساعد رئيس وحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) بتعليم الخرج أ.زهرة الشدي رحبت فيها بسعادة المساعد للشؤون التعليمية –بنات-أ.سماح الذيبان شاكرة لها رعايتها لهذا اللقاء ،كما رحبت بجميع المنسقات الحاضرات .
عقبها ألقت سعادة المساعد للشؤون التعليمية –بنات- أ.سماح الذيبان كلمة بينت فيها حماية الإسلام للأمن الفكري والتحذير من الغلو والتطرف. ، مبينة اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة بالأمن الفكري الذي أولته اهتماماً كبيراً متوازنا مع المواجهة الأمنية الميدانية حيث ركّزت على الجانب الفكري من خلال ما أصدرته من أوامر ملكية وما تبعها من تشريعات وأنظمة تسهم في تعزيز الأمن الفكري ومحاربة كل فكر دخيل ضال.كما أكدت الذيبان على دور التعليم باعتباره ركيزة أساسية في ترسيخ الأمن الفكري لدى الناشئة والشباب ، مبينة خطأ من يعتقد أن دور ومهمة المؤسسات التربوية والتعليمية مقتصرة على تعليم القراءة والكتابة دون العمل على تعليم الطلاب ما يحتاجون إليه في حياتهم العلمية والعملية ، مبينة أن الهدف العام من برنامج حصانة تحصين المجتمع التعليمي من المهددات الفكرية لبناء المواطن الصالح بالشراكة مع الاسرة والمجتمع ، مؤكدة على أن الجهود المخلصة الصادقة الوطنية الأصيلة تتغلب على التحديات التي تواجهها مهما كانت وتضئ للأجيال أنوار الهداية والرشد والنهضة حتى يكون هذا الوطن في المكان اللائق به بين الامم والأوطان، سائلة الله التوفيق للجميع وأن يديم على هذا الوطن الغالي كل أمن وإيمان ، وفي ختام كلمتها قدمت شكرها لرئيس وحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) أ. محمد البراك ومساعدته أ. زهرة الشدي على جهودهما المبذولة كما شكرت جميع المنسقات في المدارس .كما قدمت شهادة شكر وتقدير من إدارة تعليم الخرج لقائدة المدرسة المتوسطة الأولى بالخرج أ. ريوف المطرفي ولعضو لجنة حصانة في المدرسة أ. تهاني آل سليمان على استضافة المدرسة لهذا اللقاء التعريفي وجهودهم المبذولة لانجاحه.
تلا ذلك كلمة ألقتها مساعد رئيس وحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) بتعليم الخرج أ.زهرة الشدي تحدثت فيها عن نعمة الأمن التي نعيشها في هذه البلاد المباركة مبينة واجبنا تجاه تلك النعمة العظيمة موضحة أن قوة الأمة ومبعث أمنها واستقرارها واطمئنانها مرهون بسلامة عقول أبنائها ونزاهة أفكار أفرادها ومدى تمسكهم بدينهم ولا شك أن الأمن مطلب رئيسي لكل دولة وهو ركيزة استقرارها ، ويعد الأمن الفكري من أبرز أنواع الأمن و لا غنى لأي دولة عنه ولا قيمة للحياة بدونه .
كما بينت الشدي في كلمتها أن حب الوطن من المشاعر الفطرية التي جبل عليها الإنسان مبينة حق الوطن على المواطن بالدفاع عنه والتصدي للشائعات المغرضة والدفع عن أعراض ولاة أمره وعلمائه حفظهم الله والتحذير من وسائل استقطاب الشباب للفكر الضال وسبل الوقاية منها ، كما أكدت على أن الحاجة ماسة لتظافر الجهود لتحصين النشء ضد المهددات الفكرية مشيدة بدور ولاة الأمر حفظهم الله في محاربة الفكر الضال ودور سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية التي عملت على تحقيق الأمن الفكري من خلال الأهداف التي تضمنها السياسة بالدعوة لبناء العقيدة الإسلامية في نفوس الناشئة وتنمية روح المواطنة الصالحة لديهم وغرس حب الوطن والإخلاص لولاة الأمر والتأكيد على أهمية الأمن والاستقرار وحفظ الضرورات والدعوة لإغلاق المنافذ التي يتسرب منها الفكر المنحرف ,موضحة دور التعليم في المملكة بإظهار وسطية الإسلام واعتداله ،معتبراً المدرسة بناء أساسي من أبنية المجتمع وأعمدته لما لها من رسالة عظيمة في تربية النشء وحماية الفكر وسلوك المنهج الوسطي بما يحقق استقرار المجتمع وتقدمه وأمنه . فقد قدمت مناهجها التربوية وأنشطتها اللاصفية وبرامجها الوقائية لحماية الطلاب والطالبات من أضرار الانحراف الفكري وأخطاره ومن ذلك تشكيل اللجنة الدائمة للتوعية الفكرية (حصانة) في الوزارة لتحصين المجتمع التعليمي والبيئة المحيطة ببرامج تخصصية تُعنى بالجانب الفكري لعموم المجتمع التربوي وبرؤية معاصرة تفهم وتدرك الوقائع وتفاصيلها والأسباب الكامنة وراءها والأخطار الناتجة عنها .
ثم تم عرض مرئي بعنوان : ( قبل أن يخطفوهم – أبناؤنا أمانة فلنكن مع حصانة) .
عقب ذلك ألقت منسقة حصانة بمكتب التعليم بالدلم أ. زكية الجريوي نبذة تعريفية بوحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) وبيان رؤية برنامج حصانة ورسالته وأهدافه كما تناولت مهام اللجنة في الإدارة والمدارس و الخريطة التنظيمية لها في المدرسة ودور قائدة المدرسة ودور منسقة حصانة في المدرسة ومهامها كما وضحت دور كل عضو في لجنة التوعية الفكرية في المدرسة ، سائلة الله التوفيق والسداد للجميع .
تلا ذلك قدمت منسقة حصانة بإدارة تعليم الخرج أ. لطيفة المحيسن شرح للخطة التشغيلية لبرنامج حصانة مبينة مكونات المحتوى العلمي للبرنامج ومجالات الخطة التشغيلية موضحة كل مجال : مجال البرامج الوقائية للطلاب والطالبات و مجال تطوير الأداء التربوي للقادة والمشرفين والمعلمين و مجال الأسرة والمسؤولية الاجتماعية . داعية الله تعالى أن يحفظ لنا أمننا وإيماننا وولاة أمرنا ويوفقهم ويسددهم لما فيه خير البلاد والعباد ويحفظنا وأبناءنا من كل شر وفتنة .
ثم تم عرض فيلم المأرز .. عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين .
وفي ختام اللقاء قدمت الشدي شكرها الجزيل لسعادة مدير التعليم د. عبد الرحمن العبد الجبار و المساعد للشؤون التعليمية – بنات –أ. سماح الذيبان على دعمهما للوحدة سائلة الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما ، و قدمت شكرها لرئيس وحدة التوعية الفكرية أ. محمد البراك على جهوده المبذولة في تحقيق أهداف الوحدة سائلة الله له التوفيق والسداد ، كما قدمت شكرها لقائدة المدرسة المتوسطة الأولى ومنسوباتها و لجميع المنسقات الحاضرات لهذا اللقاء .
سائلة الله أن يحفظ العقول ويحصن الفكر وأن يرزقنا معرفة الخير واتباعه ومعرفة الشر واجتنابه وأن يحفظ علينا الأمن والإيمان والوطن والحكام والعلماء من كل مكروه .عقبها سُلمت الحاضرات مشاهد حضور مقدمة من وحدة التوعية الفكرية ( حصانة ) بإدارة التعليم بالخرج ..
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