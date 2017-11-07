أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بقسم الموهوبات الخطة الإجرائية المزمنة للترشيح للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين , والذي يقام سنوياً بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع والمركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” حيث أقيم من ضمن الفعاليات لقاء تعريفي بالمشروع بمركز الموهوبات استهدف معلمات و منسقات الموهوبات بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة،وقد تم خلال اللقاء التعريف بالمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين ومراحله المختلفة، كما تم توضيح الطرق المختلفة للترشيح وشرح بنود استمارة الترشيح ,كما تم الاعلان عن المشروع في المجتمع المدرسي والمحلي .
ويهدف المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين والذي يقام للعام الثامن على التوالي طلاب وطالبات الصف الثالث والسادس الابتدائي والثالث متوسط, وقد بدأ “المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين” يوم الثلاثاء 27 محرم 1439هـ، الموافق 17 أكتوبر 2017م استقبال طلبات الترشيح من جميع فئات المرشحين (المعلمين، وأولياء الأمور، والطلبة) عبر زيارة موقع “موهبة” الإلكترونيhttp://www.mawhiba.org ، وسيستمر استقبال الترشيحات حتى 15 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 2 يناير 2018م., وتشمل عملية الترشيح للمشروع ثلاث خطوات أساسية، تبدأ بالتسجيل في موقع بوابة موهبة الإلكتروني، يليها التسجيل في المشروع، ثم التسجيل في المقياس بموقع المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويسعى المشروع للكشف على المرشحين من خلال أدوات علمية للتعرف على الطلبة الواعدين بالموهبة، بما يدعم تحول المملكة إلى مجتمع معرفي وتتمثل هذه الأدوات في استمارة الترشيح الأولي والتي تملأ من قبل المعلم أو ولي الأمر، وتحوي عددا من الخصائص والسمات السلوكية التي تساعد على الاستدلال على سلوك الموهوب، وكذلك ” مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة” والذي يتكون من أربعة محاور رئيسية وهي: الإبداع ( المرونة العقلية )، والاستدال اللغوي وفهم المقروء، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، إضافة إلى مقياس موهبة للإبداع والذي يتكون من خمسة محاور، هي: الطلاقة، المرونة، الأصالة، الحساسية للمشكلات، إدراك التفاصيل..
الجدير بالذكر أن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين يتيح للموهوبين والموهوبات الاستفادة من البرامج التي تقدمها مؤسسة «موهبة» كالمنح الدراسية التي تقدم بالشراكة مع المدارس، وبرامج موهبة الإثرائية (المحلية، الدولية)، والمنح الجامعية، والمشاركات المحلية والدولية في المؤتمرات العلمية إضافة إلى برنامج «التسريع» الذي تقدمه وزارة التعليم لدعم الموهوبين ومشروع فصول الموهوبين..
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج