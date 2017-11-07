زارت مساعدة مدير التعليم أ.سماح الذيبان ومدير قسم الاشراف التربوي أ.هدى العتيبي ومساعدة الاعلام التربوي أ.فاطمه العثمان ومساعدة قسم التجهيزات المدرسية أ.نوف الدليمي وعدد من رئيسات الأقسام اليوم الإثنين الموافق / 2 /1439 بزيارة الاستديو التعليمي النسائي ، وكان في استقبالهم مشرفة الاستديو التعليمي أ.فوزيه الشدي حيث تم عرض تعريف عن قناة الخرج التعليمية والتعرف على أعمال وبرامج الاستديو التعليمي في إدارة التعليم .وقد حظي القسم بتفاعل واستحسان الجميع .
وفي نهايه الزيارة قدمت المساعده شكرها للقائمين على قناة الخرج التعليمية متمنيه للجميع المزيد من التقدم والنجاح ..
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