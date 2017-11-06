أشعل مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ماجد عبدالله، اليوم (الاثنين)، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن تداولت الجماهير السعودية جزائيته في مرمى إيران عام 1988.
وعاد ماجد عبد الله لمهارته الكروية بعد اعتزاله قبل 19 عاما، حيث ظهر وهو يسجل من نقطة الجزاء خلال تدريبات الأخضر في لشبونة.
وظهر ماجد على حساب مصور المنتخب يزيد الضويحي، مداعبًا الكرة قبل أن يسجل هدفاً من نقطة الجزاء خلال تدريبات المنتخب المقامة في مدينة لشبونة البرتغالية، استعداداً لنهائيات مونديال روسيا 2018.وفق “أخبار 24”.
ماجد عبدالله يداعب الكرة في ذات الملعب بعد ٣٠ سنة
لو اعتزلت وغبت، ما غاب ذكرك
لأنك حفرت بلوحة المجد “ماجد”#دوري_بلس pic.twitter.com/lljP33EnlA
— دوري بلس (@dawriplusksa) 6 novembre 2017
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج