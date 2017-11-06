كشف النائب العام الشيخ سعود المعجب اليوم (الاثنين) أن الأشخاص المحتجزين على خلفية تحقيقات في مكافحة الفساد قد استُجوبوا تفصيليًا، حيث حصلت النيابة على أدلة كثيرة منهم.
وأوضح النائب العام، وفقًا لـ “رويترز”، أن ما حدث أمس لا يمثل البداية، بل استكمال للمرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد.
وأوضح أن التحقيقات تمت بسرية تامة، من أجل الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية وضمان عدم إتاحة الفرصة لأحد للهروب من العدالة.
يُذكر أنه تم القبض على عشرات الأشخاص من بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال في تحقيقات تجريها لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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