وصل جثمان الأمير منصور بن مقرن، رحمه الله، إلى الرياض قادمًا من عسير، حيث كان والده الأمير مقرن بن عبدالعزيز، في مقدمة مستقبليه.
وأظهرت صورٌ وصول الجثمان بالطائرة، تحت أنظار والده، وفي حضور المئات من أفراد الأسرة المالكة، حيث لفّ الحزن الجميع.
يُذكر أن أمير عسير الأمير فيصل بن خالد وإخوة الأمير الراحل رافقوا الجثمان في وقت سابق من عسير إلى الرياض، بعد أن توفي أمس في حادث سقوط طائرة مروحية.وفق “أخبار 24”.
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