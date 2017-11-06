أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة تحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيراني العدائية.
وقال الجبير في تصريح له اليوم (الاثنين) إن الإرهاب الإيراني مستمر في ترويع الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك القانون الدولي، وكل يوم يتضح أن ميليشيا الحوثي أداة إرهابية لتدمير اليمن.
وأضاف الوزير أن التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، وأن المملكة لن تسمح بأي تعديات على أمنها الوطني.
وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن كشفت في وقت سابق عن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة لها بالصواريخ الباليستية، وتوجيهها باستهداف المملكة بها.وفق “أخبار 24”.
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