قادت الصدفة مواطنا في العقد الرابع من العمر، لإحباط مخطط عصابة باكستانية استهدفت مواطنا مسنا لسرقة مبلغ 300 ألف ريال منه، بعد مطاردة بين الأحياء في محافظة جدة.
وكان المواطن، ويُدعى محمد الوادعي (34 عامًا)، يقف في سوق الخضار بجوار محل بيع مكسرات مساء أول أمس، عندما شاهد مواطنا يبلغ من العمر 88 عاما يحمل كيسا بين يديه، وفي هذه الأثناء حضر شخص خطف الكيس من يد المسن، وانطلق مسرعًا بمركبة نوع نيسان باثفندر لونها “أزرق”، وسط صراخ واستغاثة المسن.
وقام المواطن “الوادعي” مسرعا بسيارته ليلاحق اللص ويطارده من حي الصفا ومن ثم الدخول إلى طريق الحرمين ومنه إلى شارع فلسطين باتجاه الجنوب، ليوقف اللص بالقوة ويشتبك معه ليتمكن من استرجاع الكيس وبداخله المبلغ المالي، وهرب اللص عقب تصويره وسيارته ومعرفة هويته، وعاد المواطن ليسلم الكيس والمبلغ المالي للرجل المسن وفقا لـ “عاجل”.
وتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بمحافظة جدة بالواقعة كاملة، حيث تمكنت من ضبط اللص، وتبين أنه مخطط مع آخرين من جنسية باكستانية لسرقة المواطن المسن، وتولى مركز شرطة الشمالية التحقيق مع أفراد العصابة، وجارٍ إحالتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
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