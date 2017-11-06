رافق أمير منطقة عسير فيصل بن خالد، وإخوة الأمير منصور بن مقرن جثمان الراحل إلى الرياض، بعد أن توفي أمس في حادث سقوط طائرة مروحية.
وأظهر مقطع فيديو أمير عسير وإخوة الفقيد وهم يتلقون التعازي في وفاة الراحل بمطار أبها قبل مغادرتهم إلى الرياض.
يُذكر أن نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن توفي أمس مع عدد من المسؤولين، عندما سقطت طائرة مروحية كانت تقله في محمية ريدة.وفق “أخبار 24”.
الأمير فيصل بن خالد أمير #عسير
وأبناء الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتلقون
التعازي في وفاة الأمير منصور بن مقرن
بمطار أبها قبل مغادرتهم #الرياض . pic.twitter.com/SAtyUAo0AY
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
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