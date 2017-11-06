أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، عن فرض غرامة مالية 10 آلاف ريال على كل من شركة الراجحي للتأمين التعاوني والشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة).
وأوضحت في بيان رسمي أن قرار مجلس الهيئة القاضي بتغريم شركة الراجحي للتأمين التعاوني عشرة آلاف ريال جاء بسبب مخالفتها نظام الشركات، إثر عدم التزامها بتحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بموجب قرار من الجمعية العامة العادية خلال المهلة النظامية الممنوحة للشركات التي انتهت بتاريخ 21 /04/ 2017م.
وأضافت الهيئة أنه تم تغريم كذلك الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) 10 آلاف ريال بسبب مخالفاتها للائحة حوكمة الشركات وعدم إشعار الهيئة بالتغييرات التي طرأت على لجنة الترشيحات والمكافآت خلال خمسة أيام عمل من حدوث التغييرات بتاريخ 08 / 05 / 2017م.وفق “أخبار 24”.
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