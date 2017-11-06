بدأت أمانة محافظة الطائف في تركيب كاميرات مراقبة بالطرق لرصد مخالفات النظافة، مبينة أنه سيتم تطبيق عقوبات على المخالفين الذين يتم رصدهم.
وأوضحت الأمانة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم.
من جهته، قال وكيل الأمين للخدمات الدكتور عبدالله الغامدي إنه تم تركيب الكاميرات بالطرق الواقعة بضواحي المدينة، والمؤدية إلى المراكز المحيطة، لرصد المخالفات التي تؤثر على البيئة والصحة العامة، سواء برمي المواشي النافقة، أو مخلفات البناء، وغيرها من المخلفات الصلبة في المواقع المفتوحة.
وأضاف وفقاً صحيفة “سبق” أنه سيتم لاحقاً تركيب كاميرات في الطرق والشوارع داخل المدينة لضبط مخالفات النظافة بشتى أنواعها، ومعاقبة مرتكبيها، وذلك حفاظاً على البيئة والمظهر العام للمدينة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج