أعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن تلقي رئيس مجلس إدارتها محمد بن صالح الخليل تأكيداً لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للشركة.
وأضافت أن الشركة ممثلة بمجلس إدارتها وجهازها التنفيذي وجميع مساهميها يثمنون ويقدرون ما تتلقاه الشركة دائما من دعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، كما تثمن الشركة ثقة القيادة الحكيمة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
وكانت الشركة قد أعلنت أنها اطلعت على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بخصوص إيقاف عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الدكتور ناصر الطيار والذي يملك حصصا مباشرة وغير مباشرة في شركة مجموعة الطيار، مؤكدة استمرار الشركة في أعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها، والتزامها التام بكل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.وفق “أخبار 24”.
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