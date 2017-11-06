أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، كل من الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، والأستاذ محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وذلك عقب صدور الأمرين الملكيين بتعيينهما في منصبيهما الجديدين.
وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله لهما التوفيق في منصبيهما الجديدين.
حضر أداء القسم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد العيسى.
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