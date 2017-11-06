قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارة لمنزل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لتقديم واجب العزاء في وفاة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمع ولي العهد والأمير مقرن، الذي بدا عليه الحزن والتأثر الشديد لفقدان ابنه.
وكان الأمير منصور بن مقرن قد تُوفي إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلّه وعدداً من المسؤولين المحليين، أثناء قيامه بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها صباح أمس الأحد. وفق”أخبار24″.
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