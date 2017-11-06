أظهرت صور ومقطع فيديو تم التقاطها حطام المروحية التي كان يستقلها نائب أمير منطقة عسير الراحل الأمير منصور بن مقرن وعدد من المسؤولين.
وبدت الطائرة وقد تناثرت أجزاؤها بموقع الحطام في منطقة جبلية وعرة بمحمية ريدة الواقعة شمال غرب مدينة أبها بمنطقة عسير.
ويقوم عدد من الفرق المختصة بجمع أجزاء الطائرة المنكوبة، حيث ستتم الاستعانة بها في التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت للحادث الذي وقع مساء أمس الأحد. وفق”أخبار24″.
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