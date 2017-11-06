تجاوب رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ مع مطالبة الإعلامي داود الشريان له، المتمثلة في تدريب خريجي العلاج الطبيعي بمستشفى الأمير فيصل للطب الرياضي، لعدم استيعاب وزارة الصحة لهم.
وأكد آل شيخ في تغريدة له على “تويتر”، رد خلالها على رسالة الشريان، أنه وجه باستقبال الشباب السعودي في مستشفى الأمير فيصل للطب الرياضي، بعد إعادة تشغيله من قبل شركة “كليفلاند كلينك”.
ولفت آل الشيخ إلى أن مسألة تدريب الخريجين السعوديين، ستتم مراعاتها في عقد هيئة الرياضة مع الشركة المشغلة للمستشفى. وفق”أخبار24″.
داود الشريان يوجه رسالة لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ#خريجي_العلاج_الطبيعي #الثامنةpic.twitter.com/lec88E3mGp
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