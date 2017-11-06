كشفت مصادر قريبة من نادي الاتحاد لـ”الرياضية”، توجه عدد من اللاعبين المحليين إلى التنازل عن بعض مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى ناديهم من أجل التمكن من استلامها، وكان أحد اللاعبين قد تنازل بالأمس عن مبلغ 50 ألف ريال، ليتمكن من تسلم كافة مستحقاته دفعة واحدة، وهو العرض الذي قدمته إدارة نادي الاتحاد للاعبين من أجل التمكن من تسديد المستحقات المالية المتأخرة لهم، والتي تبلغ أكثر من 62 مليون ريال، والتي أقرت في الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدت أخيراً في مقر النادي في محافظة جدة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن بعض اللاعبين وافق على التنازل عن جزء من المبلغ من أجل الاستلام دفعة واحدة حسب اتفاق الأطراف.
وأشارت المصادر، إلى أن إدارة النادي قامت بجدولة المبالغ المالية الكبيرة للاعبين المحليين، فيما تعمل على تسديد المبالغ المتوسطة دفعة واحدة.
وتسعى إدارة نادي الاتحاد إلى الالتفات إلى ملف مستحقات القضايا الداخلية التي صدر فيها أحكام ملزمة من غرفة فض المنازعات لعدد من اللاعبين، فالإدارات السابقة في النادي كان تركيزها على القضايا الخارجية من أجل حلها خشية تعرض النادي لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وفق”أخبار24″.
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