علمت (الجزيرة) من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي منحت الضوء الأخضر لمدير أعمال اللاعب اليوناني ايوانيس فيتفازيدس؛ وذلك للبحث عن عرض مناسب للاعب، سواء بنظام الإعارة أو بشراء عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأفادت المصادر بأن الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي قدم للإدارة الأهلاوية تقريرًا، يفيد بعدم رغبته في استمرار فيتفازيدس بالقميص الأخضر مرجعًا ذلك إلى الوفرة العناصرية في مركز الجناح الأيمن، إضافة إلى ضعف المردود الفني الذي يقدمه اللاعب اليوناني، وإمكانية تعويضه بلاعب آخر، يؤدي الأدوار ذاتها في مركزه.
وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع نجم المنتخب اليوناني ونادي جنوى الإيطالي سابقًا في يوليو 2015 بعقد يمتد لموسمين، قبل أن يجدد الأهلاويون عقده في الصيف الماضي لموسمين جديدين. وظلت مستويات فيتفازيدس مثار جدل داخل المدرج الأخضر طوال فترة تمثيله للأهلي؛ فآخرون راضون عما يقدمه، وآخرون يرون إمكانية جلب بديل يقدم الفائدة الفنية بدرجة أكبر مما يقدمه اليوناني، فيما بدأ المدرب الأوكراني ريبروف هذا الموسم بقرار إبعاد فيتفا عن القائمة الآسيوية وتسجيل الرباعي محمد عبدالشافي وعمر السومة وليوناردو وكلاوديمير، في إشارة إلى عدم قناعته الكاملة بما يقدمه، قبل أن يستعيد فيتفا مركزه الأساسي في الدوري، إلا أنه حتى اللحظة لم يقدم ما يشفع له بالاستمرار مع النادي الأهلي. وفق”أخبار24″.
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