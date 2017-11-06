لوى المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني أعناق الهلاليين وهم يرون لاعبهم المعار لفريق ولفرهامبتون يقدم أداء مميزا بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (التشامبيون شيب).
ويتصدر ليو قائمة هدافي «التشامبيون شيب» برصيد 10 أهداف، في وقت يعد بوناتيني أكثر لاعب ساهم في أهداف فريقه الذي يتصدر دوري الدرجة الثانية، بعد أن أسهم بـ48 %من أهداف فريقه، سجل 10 وصنع أربعة في 10 جولات حتى الآن.
ولم يكتف ليو بهذا الحضور الطاغي على المستوى الإنجليزي فحسب، بل قاده ذلك للتفوق على نجوم كبار برازيليين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يتصدر بوناتيني قائمة هدافي اللاعبين البرازيليين في أوروبا.
ووضعت المواقع البرازيلية ليو في المقدمة وخلفه نجم باريس سان جرمان نيمار برصيد سبعة أهداف، ثم مهاجم مانشيستر سيتي خيسسو بستة أهداف، وأتى مهاجم ليفربول فرمينو رابعا بثلاثة أهداف، فزميله في الفريق نفسه كوتينيو بهدفين.
وجعلت إدارة الهلال ليو تحت المجهر لتستعيده في حال استمرار توهجه ورغبته في العودة مجددا للعب في دوري المحترفين السعودي الموسم القادم، خصوصا أن إعارته تمتد لعام فقط مع أفضلية الشراء بمبلغ خمسة ملايين يورو للنادي الإنجليزي.
تواضع مستوى المهاجم الأوروغوياني ماتياس الذي جاء بتوصية من المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وعدم ظهور المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس بالشكل المأمول حتى الآن، قد يعجلان بعودة ليو في الصيف القادم، بعد أن تعالت أصوات الهلاليين بضرورة استرجاع اللاعب في حال رغبته.
وأسهم بوناتيني الذي يلقب بـ«الأخطبوط» الموسم الماضي بتحقيق فريقه ثنائية الدوري والكأس والتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا، إذ سجل 15 هدفا منها 12 بالدوري، وهدفين بكأس الملك، وهدفا بكأس ولي العهد، فيما صنع أربعة أهداف.
وكان اللاعب قد انضم للهلال مطلع الموسم الماضي قادما من إشتوريل برايل البرتغالي مقابل نحو 50 مليون ریال، بعد أن حقق رابع هدافي الدوري البرتغالي، لكنه لم يحصد الإعجاب الكامل من إدارة وجماهير الهلال، لتسعى الإدارة لاستثماره بالإعارة للفريق الإنجليزي وفق”أخبار24″.
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