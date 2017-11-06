ستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض صباح اليوم الإثنين، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الأوضاع على الساحة اللبنانية.
حضر الاستقبال: الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.
يذكر أن الحريري أعلن أمس الأول السبت استقالته من منصبه، متهماً إيران بالتدخل في شؤون لبنان والمنطقة العربية والسعي الدائم لنشر الفتن والخراب والدمار بالعالم العربي. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج