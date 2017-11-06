قال رئيس الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي إنه تم إغلاق ملف الشهادات الهندسية المزورة نهائياً، بعد الانتهاء من تدقيق جميع شهادات المهندسين غير السعوديين العاملين بالمملكة.
وأوضح أن الهيئة ترسل نسخة من شهادة المهندس غير السعودي مع صورة من جواز سفره إلى شركة عالمية متخصصة لإعداد تقرير عن شهادته العلمية، وفي حالة وجود ملاحظة يتم إشعار جهة عمله بإيقافه عن العمل الهندسي فوراً، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقة بعد منحه فرصة للاعتراض.
وأشار البقعاوي وفقاً لصحيفة “الوطن”، إلى أن عدد المهندسين السعوديين وغير السعوديين المسجلين بالهيئة بلغ 211080 مهندساً.
من جهة أخرى، أبان البقعاوي أن الهيئة دققت مؤخراً 20 ألف شهادة لمساعدي مهندسين وفنيين، وتم ضبط 198 شهادة مزورة لمساعد مهندس وفني، حيث تم إحالتها إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات لعدم تمكينهم من العمل في المملكة.
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