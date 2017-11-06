قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان إن لبنان لن يكون بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري أبداً كما قبلها.
وأضاف أن لبنان “لن يقبل أن يكون بأي حال منصه لانطلاق الإرهاب إلى دولنا، وبيد قادته أن يكون دولة إرهاب أو سلام”.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعلن قبل يومين استقالته من منصبه، عازياً السبب إلى تدخلات إيران في لبنان والمنطقة وسعيها الدائم لنشر الفتن والخراب والدمار. وفق”أخبار24″.
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