قام أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بنظم قصيدة رثاء في ابن عمه الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير، الذي توفي أمس إثر تحطم مروحية كانت تقله مع عدد من المسؤولين.
وعكست الأبيات الشعرية للقصيدة المؤثرة حجم الحزن على فراق الأمير منصور، كما عزّى فيها عمه الأمير مقرن.
وجاء نص القصيدة كالتالي: وفق”أخبار24″.
“صبح(ن) على أبها خذا حزنه النور
عقب المغيب اللي على حزنه يبات
ليت العزا يحكي عن الخاطر شعور
وليت الدمع يكفي عن النفس مشكات
مدري العزا عزا على موت منصور
ولا ترك فيني معي حزني وصات
مجبور لو بخفي عن الناس مجبور
حزني على صوتي من الحزن آهات
مأجور يا عمي على الفقد مأجور
خل الصبر دونك عن الحزن منجات
احد(ن) معه علمه من الناس مقبور
وحد(ن) غدى علمه معي الناس ما مات”.
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