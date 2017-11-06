أوضح مصور التلفزيون السعودي سعيد بدوي، والذي قام بتصوير الزيارة الأخيرة للأمير منصور بن مقرن، سبب عدم صعوده الطائرة التي سقطت ومرافقة الأمير في رحلة العودة من محافظة البرك إلى مطار أبها مثلما حدث في رحلة الذهاب.
وأكد بدوي، وفقا لـ”سبق”، أنه قبيل صعوده للطائرة لرحلة العودة طلب منه الأمير- رحمه الله- أن يترك مكانه لمحافظ محايل عسير محمد بن سعود المتحمي وذلك لإطلاعه على بعض المشاريع السياحية لأن مقاعد الطائرة العامودية لا تكفي.
وأشار إلى أنه استجاب لطلب الأمير، وقام بالعودة رفقة الموكب برا إلى أبها ووقتها علم بالخبر الفاجعة.
وقال إنه رغم شكره لله على نجاته إلا أنه يشعر بألم شديد على الحادثة التي انتهت بوفاة الأمير منصور ومرافقيه.
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