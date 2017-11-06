دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين بالمملكة إلى أهمية التأكد من صلاحية جواز السفر الخاص بهم ومرافقيهم وسرعة تجديد بطاقة “هوية مقيم” قبل انتهائها بوقت كافٍ.
وأضافت أن ذلك يتم عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” و”مقيم” وإتمام عملية التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية.
وأكدت أنه عند انتهاء تاريخ صلاحية هوية مقيم لن يتمكن حاملها من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة له، وسوف تطبق بحقه الغرامات المالية والعقوبات المقررة نظاماً.
وأشارت إلى أن على جميع المقيمين بضرورة حمل “هوية مقيم” بصفة مستمرة أثناء تنقلهم داخل المملكة، مشيرةً إلى أهمية المحافظة عليها من الفقدان وعدم رهنها أو استخدامها لغير ما خصصت له. وفق “أخبار24”.
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