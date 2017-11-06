كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول ملف الفساد المالي في برنامج مكافحة فيروس “كورونا”، مبينة أن من بين التجاوزات التي تم رصدها صرف مرتبات لمقربين تراوح بين 68 و90 ألف ريال شهرياً.
وأشارت المصادر إلى فقدان 19 معاملة لتوريد الأدوية الخاصة ببرنامج المكافحة، وتجاوزات في العقود المبرمة مع الشركات، مبينة طبقاً لصحيفة “الوطن” أن 38 عقداً من أصل 148 تعتريها شبهة فساد.
وأوضحت أنه تم إنفاق 663 مليون ريال على كامل العقود الخاصة بالمكافحة، وأن التجاوزات تمثلت في صرف مبالغ باهظة خارج البرنامج، وصرف مبلغ 30 مليون ريال لعقود تتصل بالنقل الجوي، بالإضافة لفوضى في مجال استقطاب المطورين والمستشارين.
وأضافت أن من بين ما تم رصده وجود عقود لاستئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم يستفد منها، واستئجار مجمعات سكنية وأجنحة فندقية بملايين الريالات، بجانب صرف 8.9 مليون في تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع مجموعة طبية، قبل أن يتم فسخ العقد لضعف الجودة والمخرجات.
وذكرت المصادر أنه تم التعاقد مع مؤسسة إعلامية بمبلغ 1.7 مليون ريال لإدارة حساب الوزارة على موقع “تويتر”، بالإضافة لصرف 10.3 مليون لحملة إعلامية مدتها 7 أسابيع.
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