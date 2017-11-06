توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً على وسط وشمال شرق المملكة فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم وحائل والأجزاء الواقعة بين رفحا وحفر الباطن كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض. وفق”أخبار24″.
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