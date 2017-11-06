وثق مقطع فيديو متداول مطعم أرز بخاري في مدينة الرياض، جميع طاقم عمله من الفتيات السعوديات، مبيناً ظروف العمل التي تمت تهيئتها بما يتناسب معهن.
واستعرضت إحدى العاملات مرافق إعداد الوجبات وتجهيزها داخل المطعم، ومكتب إدارة المطبخ النسائي، ومستودع المواد الغذائية التي يتم توريدها للمطعم، إلى جانب غرفة النظافة، والاستراحة الخاصة بالعاملات.
وبيّنت أن دوام العاملات 8 ساعات في اليوم، و5 أيام في الأسبوع، وتحظى كل عاملة بتأمين طبي. وفق”أخبار24″.
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