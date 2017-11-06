كشف مصور كان برفقة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن قبل ساعات قليلة من وفاته، عن آخر صورة التقطها له قبل توجهه إلى الطائرة المروحية التي سقطت وأدت إلى وفاته، وملابسات التقاطه الصورة.
وأوضح مصور وكالة الأنباء السعودية سعيد الشهراني وفقاً لـ “سبق”، أن الأمير منصور استقل سيارته وكان هو من يقودها برفقة عدد من المسؤولين بالمنطقة عند الساعة الخامسة مساء أمس (الأحد)، لتفقد مشاريع بمحافظة البرك.
وأضاف الشهراني أنه عندما استعد لالتقاط صورة لنائب أمير المنطقة أشار له بالتريث حتى يعدل وضعه، ثم ابتسم ورفع يده له وعندها التقط له الصورة في هذه الوضعية، مشيراً إلى أن تلك الصورة هي الأخيرة التي التقطت للأمير منصور بن مقرن قبل أن يتوجه لركوب الطائرة.
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