شكل مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة لجنة للتحقيق في شكوى تقدم بها ولي أمر طالب، يتهم فيها مشرف مدرسة بإهمال ابنه خلال رحلة مدرسية لاستراحة؛ حيث ترك ابنه ومن معه من زملائه دون مراقبة، فكاد أن يغرق في المسبح.
وأوضح ولي أمر الطالب، وفقاً لـ “سبق”، أن الرحلة ضمت مجموعة من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، لافتاً إلى أن أحد طلاب المرحلة الثانوية اعتدى على ابنه وحاول إغراقه في المسبح وسط ضحكات زملائه وتصور ابنه، لو لا تدخل أحد الطلاب لإنقاذه.
بدوره، أكد مدير الإعلام التربوي بتعليم مكة طلال الردادي تشكيل لجنة من مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، للتحقيق في شكوى ولي الأمر وملابسات الرحلة المدرسية كافة، مشيراً إلى أن الإجراءات سيتم اتخاذها على ضوء نتائج التحقيق.
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