أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العثور على حطام الطائرة المروحية التي كان يستقلها نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن، وعدد من المسؤولين في المنطقة، خلال عمليات البحث عن ناجين.
وأوضح أن الأمير منصور بن مقرن كان في جولة تفقدية بطائرة مروحية، لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها صباح أمس (الأحد)، وأثناء عودته مساءً فُقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة، لافتاً إلى أن الجهات المعنية ستعلن عن المستجدات في حينها.
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